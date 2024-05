Premier League, perché le quote sulla retrocessione del Manchester City sono così basse

12 minuti fa



Dalla storia alla polvere? Dal trionfo alla retrocessione? La parabola del Manchester City potrebbe essere questa. La squadra di Guardiola, solo pochi giorni fa, ha festeggiato il suo quarto titolo consecutivo in Premier League, un traguardo mai raggiunto prima in Inghilterra e che certifica questo ciclo dei Citizens come uno dei migliori di sempre. Chiuso il campionato però è già tempo di pensare al prossimo e, come d'abitudine, in netto anticipo rispetto alle prime gare, sono già uscite le quote dei bookmakers riguardo alla Premier League 2024/25.



QUOTE SHOCK - A una prima occhiata, la cosa che più balza all'attenzione è la probabilità alta che gli scommettitori danno proprio al City di retrocedere, di certo una quota superiore a tutte le altre big. La retrocessione dei Citizens è quotata 150 volte la posta, a differenza per esempio del Liverpool, la cui discesa in Championship verrebbe pagata 2mila volte la quota scommessa. Il motivo? Non c'entra il campo ma è da ricercare nelle accuse rivolte più di un anno fa al club di aver compiuto 115 violazioni del Fair Play finanziario, contravvenzioni alle regole che vanno dalla mancata comunicazione di determinate entrate alla sovrastima dei ricavi dagli sponsor. La squadra di Guardiola si è sempre dichiarata innocente ma l'udienza ora incombe e nel prossimo autunno si decideranno le sorti del club. Già quest'anno società come Everton e Nottingham Forest sono state penalizzate per circostanze simili e, addirittura, per meno capi di imputazione.