Può cambiare il format della Premier League. In prima fila Liverpool e Manchester United, che stanno sostenendo un piano per cambiare la struttura della lega, dando più potere ai grandi club, portando il numero di squadre a 18 e eliminando la Coppa di Lega.



Come riferito dal Telegraph i due gruppi americani proprietari di Liverpool e United avrebbero creato un documento chiamato “Revitalisation”: la Premier League si impegnerebbe a fornire il 25% delle entrate del campionato ai club della Football League (EFL), e anche un pacchetto da oltre 300 milioni per aiutare dopo i problemi legati al coronavirus.



Oltre a ridurre il numero delle squadre da 20 a 18 nel campionato ci sarebbe anche un cambiamento nel sistema di promozioni e retrocessioni con la Championship. Le due due squadre verrebbero retrocesse, mentre il club al 16esimo posto in Premier giocherebbe un playoff con le squadre del terzo, quarto e quinto posto della Champiosnhip. Per essere approvato il piano ha bisogno del supporto di 14 club su 20 della Premier.