Il terzino del Newcastle (in prestito dal Tottenham) Danny Rose prende una dura posizione contro la ripresa della Premier League a giugno: "La gente vorrebbe che tornassimo a giocare, come se fossimo cavie o topi da laboratorio. Sarebbe necessario sperimentare questa fase di allenamenti a piccoli gruppi e vedere se funziona o no prima di considerare la ripresa delle partite. Posso immaginare le persone a casa che si dicono: 'guadagnano così tanto, possono pur ricominciare a giocare'. Mi chiedo se ne valga la pena. Potrei trovarmi a rischiare la mia salute per il loro divertimento e, a dire il vero, non voglio essere coinvolto in questo genere di cose".