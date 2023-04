La stagione dell'Everton potrebbe essere presto complicata, ulteriormente, da una penalità in termini di punti. I Toffees, adesso a solo due punti dalla retrocessione in Premier League, rischiano una sanzione per aver violato il Fair Play finanziario secondo quanto rivelano in patria.



Il club di Liverpool infatti, è finito nel mirino dei rivali inglesi per totalizzato ben 371 milioni di sterline di perdite negli ultimi tre anni, oltre tre volte in più di quanto consentito dal regolamento, ossia 105 milioni. La federcalcio inglese sta indagando, e ben sei club avrebbero invitato i dirigenti della Premier a chiudere il caso entro la fine della stagione. Ciò per evitare di incorrere in eventuali azioni legali.