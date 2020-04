La Premier League studia un piano per ripartire e non fare come la Jupiler Pro League, il campionato belga che invece ha deciso di terminare qui la stagione. Come scrive il Mirror, l’idea inglese è quella di ripartire senza il Var, per evitare che tre persone stiano dietro uno schermo a meno di un metro di distanza. E, visto che gli impegni sarebbero tanti e ravvicinati, 92 partite a porte chiuse fra giugno e luglio, l’altra idea è quella di consentire 5 sostituzioni, per evitare affaticamenti.