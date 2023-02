24ª giornata di Premier League pronta a dare il via ad un grande sabato di calcio internazionale con ben 8 gare in programma quest’oggi.



Alle 13.30 sarà l’Arsenal di Mikel Arteta la prima squadra a scendere in campo. I Gunners saranno di scena al Villa Park contro l’Aston Villa e dovranno rifarsi dell’ultima sconfitta – con conseguente sorpasso in classifica – patita contro il Manchester City, ora a pari merito proprio con i londinesi che però hanno una partita in meno.



Citizens che saranno ospiti del Nottingham Forest alle 16 per continuare a rimanere in vetta alla classifica e proseguire il duello maestro-allievo tra Guardiola ed Arteta. Il pomeriggio inglese vedrà in scena anche il Chelsea di Potter, il Brighton di De Zerbi e l’Everton di Jesse Marsch, in una sfida al suo recente passato contro il Leeds.



Chiude il programma alle 18.30 il Newcastle, in un complicato match contro il Liverpool di Jurgen Klopp, proiettato al prossimo incontro in Champions League contro il Real Madrid.