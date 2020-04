Attraverso un post pubblicato sul proprio sito web e sui canali social, la Premier League ha ufficializzato che la ripresa dei campionati non avverrà ad inizio maggio come precedentemente annunciato. Il calcio in Inghilterra tornerà in campo soltanto quando la salute pubblica sarà garantita e, nel frattempo, verrà chiesto ai giocatori una riduzione del 30% dei propri stipendi.



IL COMUNICATO - "​La data di riavvio del campionato è in costante revisione poiché si aspettano gli sviluppi della pandemia del COVID-19. La Premier League sta lavorando a stretto contatto con tutto il calcio professionistico in questo paese, nonché con il governo, gli enti pubblici e altre parti interessate per garantire che si raggiunga una soluzione collaborativa. Il ritorno al gioco avverrà solo con il pieno sostegno del governo e quando l'orientamento dei medici lo consentirà. ​



STIPENDI - "Di fronte a perdite sostanziali e continue per la stagione 2019/20 da quando è iniziata la sospensione delle partite e inoltre per proteggere i posti di lavoro, i club della Premier League hanno concordato all'unanimità di consultare i loro giocatori in merito alla possibilità di riduzioni condizionate di circa il 30% della retribuzione annua totale. Questa linea guida sarà costantemente sottoposta a revisione al variare dello stato di emergenza".