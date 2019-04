Ultimo appuntamento della 34esima giornata di Premier League ed è di scena l'Arsenal: i Gunners, che giovedì affronteranno il Napoli nel ritorno dei quarti di Europa League, alle 21 sono impegnati sul campo del Watford, in un match chiave per la corsa Champions. La squadra di Emery infatti vuole ripartire dopo il ko in casa dell'Everton e con un successo aggancerebbe il Chelsea al quarto posto, con un asterisco: l'Arsenal ha una partita in meno, quella contro il Wolverhampton che recupererà il 24 aprile.