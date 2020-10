Si conclude il programma della, con due partite in questo lunedì sera.sfida sul fondo della classifica: ilha un un solo punto in classifica, non ne ha conquistato ancora nessuno invece il, poi, tocca al Loco: ilvuole tornare al successo dopo il pareggio interno con il Manchester City per agganciare il Liverpool al terzo posto e ospita il, reduce dalla vittoria sul Fulham.