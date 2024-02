Premier League, West Ham-Arsenal LIVE dalle 15. Chiude Aston Villa-Manchester United

In attesa del monday night, prosegue la 24ª giornata di Premier League, con due sfide valide per l’altissima classifica. Si parte alle 15 con il West Ham, alla caccia di punti fondamentali per l’assalto alla zona Europa, che ospita l’Arsenal di Mikel Arteta, desideroso di riavvicinarsi alla vetta (Liverpool 1° a 54 punti, a +5 attualmente dai Gunners) e di riprendere il Manchester City in 2ª posizione.



Alle 17.30, il programma si chiude con l’Aston Villa, in piena zona Champions League, che affronta il Manchester United: i Red Devils devono sfruttare l’occasione se vogliono tornare in lotta per il 4° posto.