Dopo le partite di martedì e quelle di ieri, termina questa sera con il posticipo la 24esima giornata di Premier League, disputata durante la settimana per gli impegni di FA Cup del weekend: alle 21 presso il Molineux Stadium di Wolverhampton gli Wolves di Nuno Espirito Santo ricevono la capolista, il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds vogliono i tre punti per mantenere l'enorme vantaggio di 16 punti con una partita in meno sul City secondo e avvicinarsi sempre di più al titolo di campioni d'Inghilterra, che manca ormai da 30 anni; i padroni di casa invece con una vittoria si porterebbero al quinto posto solitario, a meno 3 dal Chelsea quarto e dalla Champions.