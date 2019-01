West Ham-Arsenal (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 22esima giornata di campionato nella Premier League inglese, la terza nel girone di ritorno. Alle 16 si disputano altre cinque gare: il Liverpool primo in classifica è impegnato sul campo del Brighton; trasferta anche per il Fulham di Ranieri a Burnley; il Crystal Palace di Hodgson riceve il Watford dei Pozzo; turni interni pure per Cardiff e Leicester rispettivamente contro Huddersfield e Southampton. Poi alle ore 18.30 il Chelsea di Sarri gioca in casa col Newcastle di Benitez. Domenica sono in programma Everton-Bournemouth e il big match Tottenham-Manchester United, lunedì sera si chiude col monday night tra Manchester City e Wolverhampton.