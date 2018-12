Giornata di derby in Premier League! Il programma del 14esimo turno si conclude con tre stracittadine. Si parte alle 13 con Chelsea-Fulham. Sarri contro Ranieri. I Blues, reduci dal successo in Europa League contro il Paok, vogliono tornare al successo dopo il pari contro l'Everton e il ko a Wembley contro il Tottenham. Dall'altra parte, i Cottagers proveranno ad abbandonare l'ultima posizione della classifica e bissare il successo contro il Southampton, arrivato nella prima sfida con il tecnico romano in panchina. Alle 15.05, 'North London Derby' a Emirates tra Arsenal e Tottenham. I Gunners vanno a caccia dei tre punti per raggiungere in classifica proprio gli Spurs. Si chiude alle 17.15 con la stracittadina di Liverpool tra i Reds e l'Everton. La formazione di Klopp è imbattuta nel derby del Merseyside da ben 17 sfide. Ad Anfield, i padroni di casa vogliono tenere il passo del Manchester City (3-1 al Bournemouth), mentre i Toffees vanno a caccia di un successo sul campo dei rivali che manca dal 1999.