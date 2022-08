Prosegue il programma della seconda giornata di Premier League. Dopo le tante partite disputate ieri, tra cui spiccano le vittorie dell'Arsenal e del Manchester City ma soprattutto il tracollo dello United, uscito sconfitto in casa del Brenford per 4-0, altre due sfide in programma oggi.



Alle 15:00 in campo Nottingham Forest e West Ham; entrambe cercano i primi punti in campionato dopo le sconfitte all'esordio rispettivamente contro Newcastle e Manchester City.



A seguire, il big match di questo week end di calcio inglese. A Stamford Bridge si sfideranno il Chelsea e il Tottenham, Tuchel contro Conte. Gli Spurs, che hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato, dovranno fermare la striscia negativa in casa dei Blues (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre gare senza mai segnare).