Ultima gara del nono turno in Inghilterra. Scendono in campo Leeds e Aston Viila. La squadra di Marsch punta a proseguire il buon momento di forma anche dopo la sosta per le nazionali, quella di Gerrard a superare i problemi in trasferta.



Il Villa ha perso infatti quattro trasferte consecutive mentre i padroni di casa, dopo due vittorie e un pareggio, vogliono restare imbattuti per le prime quattro partite consecutive in casa di una stagione di PL. Sarebbe la terza volta, e la prima dal 2001/02. In classifica sono tredicesimi e quattordicesimi, a pari punti.