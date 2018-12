La capolista Liverpool di scena a Wolverhampton nell'anticipo della 18esima giornata di Premier League. I Reds di Jurgen Klopp vanno a caccia della settima vittoria di fila con i Wolves, in serie positiva con tre successi in altrettante sfide giocate a dicembre in campionato, di cui due davanti ai propri tifosi contro Chelsea e Bournemouth. Il Liverpool, ancora imbattuto, ha collezionato sette successi e due pareggi lontano da Anfield con uno score di 19 reti realizzate e appena 5 subite, mentre il Wolverhampton ha conquistato al Molineux 14 punti grazie a quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte (contro Watford, Tottenham e Huddersfield). La formazione di Klopp proverà a consolidare il primo posto, in attesa della sfida di domani tra Manchester City e Crystal Palace, mentre quella di Nuno Espirito Santo cerca il sorpasso sul Manchester United.