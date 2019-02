Nuova battuta d'arresto per il Liverpool, fermato sull'1-1 dal West Ham. Il pareggio nel Monday Night di Premier League riapre definitivamente il campionato, con il Manchester City ora staccato di soli tre punti e il Tottenham a -5. Nelle scommesse per il titolo, intanto, le posizioni si ribaltano: sul tabellone 888sport arriva il sorpasso del City, nuovamente favorito dopo essere passato da 2,75 a 1,90, mentre i Reds salgono da 1,53 a 2,10. In quota accorciano pure gli Hotspurs, anche se la squadra di Pochettino rimane lontana a 17 volte la posta (da 21,00).