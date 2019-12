Non è il Manchester City delle ultime stagioni di Premier, ma per i betting analyst la differenza tra Guardiola e i suoi e il Manchester United rimane abissale. Quote a senso unico per il derby di sabato 7 all'Etihad, dove Guardiola e i suoi - dati appena a 1,32 - hanno vinto cinque delle sette partite di campionato giocate in casa. Situazione opposta per la squadra di Solskjaer, che arriva sì dall'incoraggiante vittoria con il Tottenham, ma che in classifica rimane a -11 punti dagli avversari. Il secondo successo in trasferta dei Red Devils da inizio stagione pagherebbe 9,25, per il pareggio si scende a 5,10. Si prevedono scintille sul fronte dei gol, vista la media del City a partita: tra reti fatte e subite, i campioni in carica sono a quattro marcature per match e un'altra partita da almeno quattro gol complessivi (Over 3,5) è a 2,10. Più equilibrata è invece la scommessa sul Goal, ovvero la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno: il sì vale 1,80, il no insegue a 1,90. Sul tabellone del risultato esatto spiccano invece il 2-1 a 8,50 e il 3-0 a 10,00, secondo Agipronews.