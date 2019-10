Solo illusione di vittoria per il Manchester United, che in una sfida storica mette in campo l'orgoglio, ma non basta. A Old Trafford finisce 1-1 la sfida contro il Liverpool, che ferma a 8 la striscia di vittorie consecutive e trova il primo pareggio in Premier League. Inizio positivo dei padroni di casa, in vantaggio al 36' grazie a Rashford. Sul finale di prima frazione, gli uomini di Klopp trovano il pari grazie a Mané, ma l'arbitro annulla per corretto fallo di mano.



Senza Salah, i Reds faticano: Klopp inserisce Oxlade-Chamberlain e Lallana, ma è ancora Rashford pericoloso. All'85', quando il Teatro dei Sogni pregustava la vittoria, il buco di Rojo favorisce proprio Lallana, che ringrazia e a porta vuota fa 1-1. Con questo punto, i Reds restano al comando della classifica con 25 punti, mentre i Red Devils salgono a 10 punti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Tuanzebe; McTominay, Fred, James, Andreas Pereira, Young, Rashford



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Origi, Firmino​