La vittoria sul Manchester City, la quarta consecutiva in campionato, è fin qui il culmine di una stagione iniziata benissimo e che apre un nuovo orizzonte al Tottenham. Mourinho batte il grande rivale Guardiola e si conferma in testa alla Premier League, alla pari con il Liverpool. Un piccolo traguardo premiato in maniera significativa dai bookmaker, che a inizio stagione avevano snobbato gli Hotspurs nella corsa per il titolo: da quota 41,00 offerta ad agosto, il trionfo del Tottenham è ora crollato a 6,00 sul tabellone, in terza posizione dietro il Liverpool (2,30) e il City, che nonostante l’avvio disastroso in campionato (solo dodicesimo a -8 dalla vetta) resiste a 3,75. Alle spalle di Mou e i suoi va all’attacco anche il Chelsea, terzo in classifica pure a 6,00, mentre per il Leicester, quarto, l’offerta si impenna a 34,00.