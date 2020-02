Il protagonista, inevitabilmente, sarà lui. Lo Special One, al secolo Josè Mourinho da Setubal. Il tecnico portoghese sarà l’osservato speciale del Lunch Match di sabato tra Tottenham e Chelsea, quando, alla guida degli Spurs, sfiderà il suo passato. Le due squadre sono distanziate in classifica da un solo punto ma se il Tottenham di Mourinho è in piena ascesa in Premier, tre vittorie consecutive, i Blues di Lampard vivono un momento di flessione con due soli punti nelle ultime quattro giornate.Nonostante ciò, però, i betting analyst vedono Willian e compagni nettamente favoriti contro il loro ex tecnico: il successo del Chelsea è infatti dato a 1,72 rispetto al 4,30 con cui sono accreditati gli ospiti, che arrivano dal brutto ko in Champions contro il Lipsia. Il pareggio invece, che in campionato non si verifica da quattro anni, è quotato a 3,90. Guardando i numeri degli scontri diretti, si nota come i padroni di casa abbiano vinto per 2-0 le ultime due sfide: un risultato dato ora a 7,75. In casa Spurs, invece, i due successi più recenti si sono chiusi entrambi per 3-1, uno score finale che stavolta pagherebbe 40 volte la posta.Tra i protagonisti in campo mancherà forse quello più atteso, Harry Kane. Il bomber del Tottenham e della Nazionale inglese è out per infortunio e allora il maggior indiziato per sbloccare la gara, secondo i quotisti, è Tammy Abraham, giovane fenomeno del Chelsea, quotato a 4,00. Mentre tra i ragazzi di Mourinho, probabilmente privi anche del coreano Son, è Dele Alli, già cinque gol in campionato contro i Blues, il favorito come primo marcatore: una sua rete pagherebbe cinque volte la posta, secondo Agipronews.