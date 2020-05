Secondo la BBC tra i vari punti del protocollo per la ripresa della Premier ancora da approvare e inviato a giocatori e dirigenti, ci sono il divieto delle entrate in tackle e anche il divieto di partitelle e contrasti. Gli allenamenti dovranno essere limitati a gruppi massimo di cinque giocatori e con il "rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale". Inoltre viene prestata particolare attenzione alla sanificazione del materiale tecnico: palloni, coni, attrezzi vari, bandierine e anche i terreni di gioco verranno disinfettati dopo ogni sessione di allenamento. Inoltre i giocatori verranno sottoposti a test continui (due a settimana) e dovranno compilare, prima di ogni seduta, un questionario sulle rispettive condizioni di salute sottoponendosi al controllo della temperatura. Verrà redatto inoltre un registro centrale dei risultati dei test Covid-19, previo consenso e accordo con l'Assocalciatori. La speranza dei club è riprendere l'attivita' gia' da lunedi', magari per sessioni con un limite di 75 minuti.