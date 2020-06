I videogiochi ancora una volta in aiuto del calcio reale. La Premier League si prepara a ripartire senza i tifosi, ma per offrire ai telespettatori un'esperienza più coinvolgente è pronta a una svolta rivoluzionaria: utilizzare l'audio di Fifa 20. Giovedì infatti sarà chiesto alla massima serie inglese di approvare la messa in onda del tifo presente nel noto titolo di EA SPORTS, non un'imposizione ma un'opzione facoltativa: i tifosi potranno scegliere sulla propria tv se usufruire dell'audio virtuale (boati, sospiri, cori, ecc.) in sottofondo o invece guardare la partita con l'audio reale dello stadio.