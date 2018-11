In quota il vantaggio è molto piccolo, ma è un chiaro segno della fiducia dei bookmaker sul Chelsea targato Maurizio Sarri. Il tecnico italiano guadagna il favore dei traders in vista del derby con il Tottenham in programma domani a Wembley; una trasferta difficile che i Blues affronteranno ancora da imbattuti e con il 2,56 offerto sul tabellone Sisal Matchpoint. Gli Hotspurs, invece, pagano le sconfitte subite da Manchester City e Liverpool, le uniche squadre - oltre al Chelsea - piazzate più avanti nella classifica di Premier. Il guizzo di Pochettino nel match clou di giornata è dunque offerto a 2,76, mentre il pareggio (che manca da cinque scontri diretti) si gioca a 3,35. Decisamente alto il trend dei gol: cinque dei sei incroci più recenti si sono chiusi in Over e Goal, esiti stavolta quotati a 1,53 e 1,69. Nell'ultima partita tra le due squadre, vinto dal Tottenham per 3-1, fu decisiva la doppietta di Dele Alli, a Stamford Bridge. Il gol del trequartista del Tottenham stavolta pagherebbe 4,25, ma nelle scommesse sui marcatori a spiccare per gli Hotspurs è Harry Kane a 2,10, mentre per il Chelsea si fa avanti Hazard a 2,20.