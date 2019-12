Senza le coppe saranno i turni infrasettimanali di Premier League e Ligue 1 a prendersi la scena. In particolare in Inghilterra c’è grande attesa per il ritorno di Mourinho a Manchester. Il tecnico portoghese ha riportato subito punti e sorrisi al Tottenham e non si vorrà fermare in casa della sua ex squadra: sulla lavagna, si legge in una nota di Agipronews, c’è però grande equilibrio nelle quote, visto che gli Spurs si giocano vincenti a 2,60, mentre lo United è bancato a 2,65. A 3,45 il pareggio.