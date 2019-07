Si è tenuta ieri sera a Castiglion Fiorentino (AR) la cerimonia che ha chiuso la 23° Edizione del Premio Internazionale Fair Play-Menarini. Al termine di una due-giorni ricca di eventi sul territorio, sul palco di piazza del Municipio si sono alternati diversi pezzi da novanta dello sport internazionale: per il calcio, presenti gli ex campioni Franco Causio e Zico, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e l'ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci, tutti nominati come "ambasciatori del fair play".



Causio ha dedicato il premio al ricordo di Enzo Bearzot e Sandro Pertini ("figure indelebili") e ha ricordato l'ex presidente juventino Giampiero Boniperti nel giorno del suo 91° compleanno. Ha parlato del club bianconero anche Zico: "All'estero, quando si parla di calcio italiano, oggi si parla solo della Juve. Quando giocavo qui in Italia era possibile che anche un piccolo club vincesse il campionato (è successo all'Hellas Verona nella stagione 1984/85, l'ultima del brasiliano con la maglia dell'Udinese). Adesso invece accade che la Juve possa vincere il campionato con 20 punti di vantaggio sulla seconda in classifica...".