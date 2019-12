Per la prima volta viene assegnato il premio Jascin, il riconoscimento per il miglior portiere della stagione. Ter Stegen, Alisson, Kepa, Szczesny, Handanovic, Onana, Lloris, Oblak, Ederson e Neuer i portieri candidati. E a vincere il trofeo, consegnato da Robert Lewandowski, arrivato ottavo nella classifica del Pallone d'Oro, è stato Alisson.



L'ex Roma, ora al Liverpool, ha vinto la Champions League con i Reds e la Copa America con il Brasile: "E' un onore essere qui, voi attaccante ci rendete la vita difficile e voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie che mi supporta ovunque io vada. Ho vinto la Champions, ho vinto con la nazionale, mi sento grato per quello che ho avuto nella mia vita. Grazie al Liverpool, allo staff, grazie a tutti. E' stato difficile cambiare dalla Serie A alla Premier, è sempre difficile".