Il Premio Puskas 2019 parla anche italiano. Tra le nomination per il gol più bello dell'anno, infatti, c'è anche Fabio Quagliarella, grazie al colpo di tacco del 2 settembre a 'Marassi' contro il Napoli. "Un gol da sogno" era stato il commento dell'attaccante della Sampdoria, che si vede ora circondato da fenomeni. Presenti infatti Ibrahimovic per il colpo di tacco al volo contro il Toronto (15 settembre 2018) e Messi, per il pallonetto inflitto al Betis Siviglia il 17 marzo 2019. Di seguito tutti i candidati:



- Matheus Cunha (Bra) per il gol in Bayer Leverkusen-Lipsia del 6 aprile 2019

- Ajara Nchout (Cam) per il gol in Camerun-Nuova Zelanda del 20 giugno 2019

- Juan Fernando Quintero (Col) per il gol in River Plate-Racing Club del 10 febbraio 2019

- Amy Rodriguez (Usa) per il gol in Utah Royals-Sky Blue FC del 16 giugno 2019

- Billie Simpson (Nord Irl) per il gol in Sion Swifts Ladies FC-Cliftonville Ladies FC del 9 agosto 2018

- Andros Townsend (Ing) per il gol in Manchester City-Crystal Palace del 22 dicembre 2018

- Daniel Zsóri (Rom) per il gol in Debrecen-Ferencváros del 16 febbraio 2019