Fabio Quagliarella non dimentica la sua città natale, Castellammare di Stabia. L'attaccante della Sampdoria ha voluto manifestare la sua vicinanza alla Juve Stabia neo promossa in Serie B sottoscrivendo un abbonamento alla Tribuna Vip per la prossima stagione. Ciro Polito, ds del club gialloblù, ne parla ai microfoni di Juve Stabia Live: "Tengo a ringraziarlo per lo splendido gesto, compiuto con la consapevolezza dell'impossibilità di essere al 'Menti', visti gli impegni della Sampdoria".