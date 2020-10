Fernando Llorente sembrava a un passo dal ritorno all'Athletic Bilbao, ma alla fine è rimasto al Napoli. Il presidente dei baschi, Aitor Elizegi, commenta: "Presentiamo perdite per 20 milioni di euro. Il mancato arrivo di Llorente? La maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, con me in testa, ha preso la miglior decisione per il club. La direzione sportiva espone le possibilità al Consiglio d'Amministrazione e poi prendiamo una decisione. L'acquisto che volevamo lo abbiamo fatto. Non abbiamo mai avviato un'operazione per Llorente, domenica avevamo già chiuso il mercato, però è vero che abbiamo parlato con lui: parliamo con tutti quelli che bussano alla nostra porta", riporta El Chiringuito.