Come riporta l'agenzia EFE, Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, parla di Paulo Dybala, che non rinnova con la Juventus e il cui nome è stato accostato ai Colchoneros: "Dybala è un grande giocatore ma è alla Juventus per il momento. Potrebbe interessarci o meno, vedremo. Da qui ad agosto è lunghissima".