Sirene di mercato per un grande ritorno? Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha lasciato ampi margini per un ritorno di Messi in Catalogna intervistato da ESPN.



"Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito. Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato. Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì".