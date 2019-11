Il presidente del Barcellona, Josef Bartomeu, ha parlato alla Associated Press parlando del futuro del club catalano che non prescinderà da Lionel Messi. L'attaccante argentino non condizionerà il futuro del club che sta già programmando il futuro post-Messi ma è pronto a blindarlo con un contratto "a vita".



POST MESSI - "Stiamo preparando l'era del dopo-Messi. Il nostro leader sarà ancora lui per le prossime due o tre stagioni, però è certo che ci sono anche altri giocatori giovani che verranno dopo di lui e di cui siamo già molto contenti. Sia stranieri che provenienti dalla nostra Masia".



RINNOVO A VITA - "Il contratto di Messi scadrà il 30 giugno 2021, ma sicuramente tutte le parti in causa vogliono pensare a un rinnovo. Se si sentirà ancora forte e con grandi ambizioni allora per lui è pronto un contratto della durata indefinita (di fatto un contratto a vita ndr.)".