David Degen, presidente del Basilea, ha confermato il buon esito della trattativa con la Fiorentina per Arthur Cabral, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli e le visite di rito: "​Con la Fiorentina abbiamo trattato intensamente. Il trasferimento non è ancora andato a buon fine, mancano ancora le visite mediche e altri dettagli. Se è giusto per entrambe le parti, allora non bloccheremo il percorso di Arthur", le parole in conferenza stampa.