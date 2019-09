A margine di un incontro con i tifosi, il presidente del Benfica Filipe Vieira parla della cessione di Joao Felix all'Atletico Madrid per 120 milioni di euro: "La qualità dei nostri giocatori, i record di vendita come quello recente di Joao Felix, che era impossibile da evitare per la quantità di club interessati a pagare la clausola rescissoria, sono chiari segnali di prestigio. È con soddisfazione ce apprendo che oggi la scommessa fatta su Joao Felix è elogiata da tutti, tenendo conto del valore che il ragazzo sta dimostrando".