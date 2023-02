Il presidente dell’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha altri guai a cui pensare. Peter Fischer, 66enne, sarà chiamato a rispondere di possesso e acquisto di droga. Lo riporta la “Bild“, noto quotidiano tedesco.



COSA STA SUCCEDENDO - La procura di Francoforte sta indagando sul suo conto oltre che sulla moglie e sul primogenito di 25 anni dopo che l’altro figlio, 13 anni, è stato sorpreso a consumare cocaina a scuola assieme a un altro ragazzo. Sarebbe stata la madre di quest’ultimo a informare la polizia che già martedì scorso avrebbe perquisito la casa di Fischer, trovando residui di cocaina sul comodino dello stesso dirigente. Guai giudiziari, dunque, per il patron dell’Eintracht. Non è chiaro se l’indagine riguarda anche il ruolo di presidente del club tedesco, carica ricoperta dall’agosto 2000. In ogni caso, nei prossimi giorni, dovrebbe esserci una riunione del CdA