Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio CRC: "Di Lorenzo non mi è stato chiesto da De Laurentiis, ora è un po' che non ci sentiamo. Sicuramente, è un giocatore che non può stare più all'Empoli e avrà un gran mercato a livello internazionale. Mi sembra che il Napoli abbia due giocatori forti in quel ruolo. Bennacer è un '98 e si sta completando come giocatore. In questo momento i contatti con De Laurentiis e Giuntoli non ci sono".