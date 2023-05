Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha concesso un'intervista al quotidiano Il Tirreno, nella quale si è soffermato pure sul futuro dell'allenatore Paolo Zanetti e del direttore sportivo Pietro Accardi (prima scelta del Napoli in caso di addio di Giuntoli, ndr): "Paolo per noi resta, come resta Accardi. Ma siamo l'Empoli e dunque soggetti all'interesse da parte dei club più importanti. Le cose saranno più chiare a fine campionato. Con Accardi abbiamo iniziato a parlare del prossimo anno. Il nostro allenatore è bravo e preparato, ha fatto bene e viene dall'Empoli. Lo dico con soddisfazione e tristezza nel caso dovesse andarsene. In quel caso faremo valere le nostre forze".



L'INDIZIO - Sulle possibili cessioni in vista dell'estate: "Mi piacerebbe non dover cedere 4-5 giocatori ogni anno, ma quando si trattengono non è sempre la scelta giusta. Mi piacerebbe bastasse cederne due, ma può accadere anche che siano cinque alla fine del mercato. A un 20enne consiglierei di restare un anno in più, per maturare anche dal punto di vista mentale". Una battuta quest'ultima che sembra essere un messaggio indiretto a Tommaso Baldanzi, gioiello classe 2003 finito nel mirino di Milan e Napoli.