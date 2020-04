Christian Seifert, presidente della Federcalcio tedesca ha parlato a Bild e NTV: "Stando alla seduta di oggi, non ci sarebbero riserve per riprendere a maggio. La data di una ripresa va decisa dalla politica. Le porte chiuse sono l'unica possibilità di mantenere in vita la Bundesliga, così come lo conosciamo". La volontà dei club di prima divisione è di ripartire il prossimo 9 maggio.