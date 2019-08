Il futuro di Mario Balotelli può essere lontano dall'Europa: sulle tracce del giocatore, infatti, c'è il Flamengo, che sta pensando di comporre una super-coppia tra BadMario e Gabigol. E a confermare l'esistenza di una trattativa è stato lo stesso presidente del club carioca, intervenuto ai microfoni della stampa brasiliana.



'CONTATTI' - Queste le parole di Rodolfo Landim: ''Balotelli è un grande giocatore. Quando Marcos Braz e Bruno Spindel sono stati in Europa hanno avuto un contatto con Mario, che da parte sua ha mostrato interesse nel giocare col Flamengo. Ma per il momento non c'è stato niente di più. Ripeto, Balotelli è un grande giocatore ma deve ancora passare tanta acqua sotto ai ponti. Sono dati di fatto, lui è libero sul mercato ma non c’è nulla di più di quello che vi sto dicendo, la situazione non si è evoluta da allora''.