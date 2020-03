Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Abbiamo appreso quelle che sono le decisioni emerse dall’Assemblea, aspettiamo adesso l’aggiornamento che ci sarà il prossimo 23 marzo, in cui mi auguro che i criteri, delle possibilità che sono state affrontate nel corso dell’incontro di martedì possano essere affinati, perché allo stato attuale sono di difficile comprensione. Siamo ovviamente tutti favorevoli al blocco; la speranza comune è che tutto possa ripartire il prossimo 4 di aprile così come il campionato che mi auguro si potrà concludere nei tempi previsti, perché ci hanno garantito che sono già pronte le date nel caso in cui si tornasse in campo subito".