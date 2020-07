Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport per celebrare la promozione in Premier League dei suoi e dando anche qualche clamorosa indicazione di mercato.



RETROSCENA CONTE - “Ad Antonio Conte, durante un pranzo, feci una mezza battuta anche un po’ seria, offrendogli un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ero convinto che il suo carisma ed il modo ossessivo di lavorare avrebbero equilibrato alcune lacune tecniche della rosa. Antonio però in quel momento era impegnato ed inoltre credo abbia l’obiettivo di stare in club più importanti. Di conseguenza non se ne fece niente”



IBRAHIMOVIC - “Ibra è sicuramente un calciatore difficile da raggiungere. Ci abbiamo provato a gennaio, ma poi ha scelto di tornare al Milan. L’idea quindi svanì ed ora credo sia troppo tardi ormai".



SOGNO CAVANI - "Cavani potrebbe fare al caso nostro. Non ho ancora parlato con mister Bielsa e qualsiasi trattativa di mercato nasce sempre su sua indicazione, ma se lui fosse d’accordo potremmo fare un tentativo per ingaggiarlo”