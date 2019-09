Jonathan Ikoné poteva trasferirsi in Italia quest'estate. Il presidente del Lille Gérard Lopez rivela a Le Figaro di aver rifiutato una grande offerta per l'attaccante, seguito in passato da Juventus e Inter: "C'è stata un'offerta da 70 milioni per Ikoné proveniente dall'Italia. Se fossimo al Lille solo per fare soldi, come dicono alcuni, avremmo potuto fare cessioni per 360 milioni. Ma non l'abbiamo fatto, al contrario siamo stati uno dei club più attivi negli investimenti".