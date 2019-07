Intervistato da L'Equipe, il presidente del Marsiglia Jacques-Henri Eyraud fa il punto sulla situazione di Boubacar Kamara, difensore classe '99 corteggiato anche dal Milan e in scadenza nel 2020: "Gestisce Zubizarreta. E' in costante contatto con l'entourage di Bouba. Io sono stato colpito da una delle sue dichiarazioni di fine stagione, quando ha spiegato che ha evitato di pensare all'idea di poter giocare in un altro club che non fosse l'OM, perché lo rendeva infelice. Questo mostra tutta la sua voglia di restare, è uno dei simboli della squadra. Il mio desiderio è che rinnovi e che ci sia un contratto all'altezza del suo talento e delle prospettive che offre, nel rispetto dei nostri valori, dei nostri limiti, è un di quello che un calciatore di vent'anni può guadagnare giocando a calcio".