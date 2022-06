Dario Mirri, presidente del Palermo, ha parlato a Radio Rai:



“Io ho poca esperienza nel mondo del calcio, ma l’anno scorso Castagnini aveva preso Lorenzo Lucca, poi lo abbiamo dovuto cedere in Serie B perché lui non voleva più giocare in Serie C. Spero non sia un film che si ripete, la volontà del giocatore sarà decisiva. Se lui dovesse avere la possibilità di giocare in Serie A sicuramente sarà difficile convincerlo a restare a Palermo, sebbene nessuno si aspettasse che potesse segnare 29 gol. Sicuramente parliamo di due grandi atleti, Lucca e Brunori, ma in passato ci sono stati giocatori come Dybala, Pastore. Palermo ha una passione travolgente e penso sia il valore aggiunto per la nostra società”.