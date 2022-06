Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha parlato in conferenza stampa: questa la risposta sull'interruzione del rapporto con l'ormai allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini:



"Alvini? Ci siamo trovati di fronte alla solita vecchia storia, prendono la decisione e poi te lo vengono a dire, a fare il pianto greco e non domandare per avere una risposta. Da un lato non mi meraviglia più, ma dall’altro resto ferito. Alvini è andato dietro a qualcosa che oggi pensa sia più importante, ma qua poteva essere un eroe. Se oggi mi chiedono di fare il presidente della Roma, rifiuto. Secondo me abbiamo sottovalutato troppo la rosa per i giocatori importanti che abbiamo rispetto a quanto è stato sopravvalutato l’allenatore. Voltiamo pagina senza avere niente contro l’uomo Alvini”