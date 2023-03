Il presidente del Porto, Pinto Da Costa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport; di seguito una dichiarazione sull'allenatore Sergio Conceiçao.



"Ha competenza e passione per il suo lavoro. E' uno dei migliori allenatori del calcio europeo: non lo dico io, ma i risultati. Ha le qualità per lavorare ovunque, ma si trova già nel club giusto e spero che ci rimanga".