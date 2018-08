Intervistato da Fox Sports Argentina, Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, ha così parlato della cessione di Lautaro Martinez all'Inter: "Lo abbiamo venduto per poco più di 30 milioni di euro. È un giocatore insostituibile. Al Racing si è sempre comportato in maniera esemplare, direi che merita tutto il successo che sta avendo a livello professionale. Tutto il Racing è felice per l'aspetto economico, ma soprattutto per quello sportivo. Stiamo lavorando con i ragazzi delle giovanili sperando di trovarne uno come lui, l'obiettivo è quello".