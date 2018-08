José Carlos Peres, presidente del Santos, è intervenuto a Uol Esporte per dire la sua sul futuro dell'attaccante classe '96 Gabriel Barbosa, tornato in prestito dall'Inter: "Il suo contratto è fino al 31 dicembre, c'è un valore fissato molto grande ma che è obbligatorio avere. Tutto può succedere. Dobbiamo capire anche la buona volontà della squadra. Se l'Inter riceverà un'altra proposta, lo manderà in un altro club, altrimenti potrebbe andare avanti con noi. Ma questo è il futuro, è impossibile da prevedere ora. Possiamo parlare solo di quello che succederà fino al 31 dicembre".