Il presidente del Santos José Carlos Peres parla della possibilità di confermare il prestito di Gabriel Barbosa dall'Inter: "Dipenderà dai colloqui che avremo col club nerazzurro, dovremo capire il loro stato d'animo - riporta Globoesporte - La proprietà cinese era già arrabbiata per il fatto di averlo dovuto prestare, la trattativa è stata difficile perché ci hanno detto di averlo pagato 80 milioni di dollari per cinque anni per poi darlo per un anno a noi. Se riuscissimo ad averlo ancora per un altro anno, sarebbe meraviglioso. Adesso lui sta giocando bene, poi ogni giocatore ha alti e bassi. Poi è un grande professionista, non ci ha mai creato problemi".